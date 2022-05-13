В Швеции, США и Испании сообщили о случаях заражения человека оспой обезьян
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Швеции, Испании и США сообщили о зафиксированных случаях заражения людей оспой обезьян.
По данным ТАСС, заражённый в Швеции был выявлен в районе Стокгольма, сейчас врачи выясняют, есть ли в стране другие инфицированные. Также сообщается, что медики требуют от правительства признать эту болезнь опасной для общества.
Департамент здравоохранения американского штата Массачусетс 19 мая сообщил о первом в США случае заражения оспой обезьян (в 2022 году). Испанская газета El País, ссылаясь на министерство здравоохранения, также сообщила о семи случаях заражения в стране.
Ранее заражения были выявлены в Великобритании (больше 9 человек на данный момент, первый случай был выявлен 8 мая) и в Португалии.
Добавим, что Роспотребнадзор 8 мая оценивал вероятность завоза этого заболевания в Россию как крайне низкую. «Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны», — отмечали в ведомстве.
По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, оно встречается обычно в центре и на западе Африки, в районах, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус передается человеку от диких животных (грызунов и приматов), при этом в ВОЗ отмечают, что от человека человеку распространение носит «ограниченный характер». Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
Симптомы (по данным ВОЗ):
- в первые пять дней — лихорадочное состояние, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, мышечная боль, сильная слабость;
- через 1-3 дня после возникновения лихорадки — высыпания на коже (вначале на лице, затем на других частях тела, ладонях и ступнях). Высыпания примерно через 10 дней покрываются корочками, до их полного исчезновения может пройти три недели.
Тяжелые случаи заболевания чаще всего происходят среди детей.
Специалисты отмечают, что специальной вакцины от этого заболевания нет, но при этом эффективна предшествующая вакцинация против натуральной оспы. «Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня», — отмечают в организации.
Летальный исход наблюдается у менее 10% больных, при этом большинство случаев смерти зафиксировано в более молодых возрастных группах, сообщают в ВОЗ.
Оспа обезьян среди людей была впервые выявлена в 1970 году в Конго. Последняя из известных на сегодня вспышек заболевания произошла в 2017 году в Нигерии.
По данным ТАСС, заражённый в Швеции был выявлен в районе Стокгольма, сейчас врачи выясняют, есть ли в стране другие инфицированные. Также сообщается, что медики требуют от правительства признать эту болезнь опасной для общества.
Департамент здравоохранения американского штата Массачусетс 19 мая сообщил о первом в США случае заражения оспой обезьян (в 2022 году). Испанская газета El País, ссылаясь на министерство здравоохранения, также сообщила о семи случаях заражения в стране.
Ранее заражения были выявлены в Великобритании (больше 9 человек на данный момент, первый случай был выявлен 8 мая) и в Португалии.
Добавим, что Роспотребнадзор 8 мая оценивал вероятность завоза этого заболевания в Россию как крайне низкую. «Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны», — отмечали в ведомстве.
По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, оно встречается обычно в центре и на западе Африки, в районах, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус передается человеку от диких животных (грызунов и приматов), при этом в ВОЗ отмечают, что от человека человеку распространение носит «ограниченный характер». Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
Симптомы (по данным ВОЗ):
- в первые пять дней — лихорадочное состояние, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, мышечная боль, сильная слабость;
- через 1-3 дня после возникновения лихорадки — высыпания на коже (вначале на лице, затем на других частях тела, ладонях и ступнях). Высыпания примерно через 10 дней покрываются корочками, до их полного исчезновения может пройти три недели.
Тяжелые случаи заболевания чаще всего происходят среди детей.
Специалисты отмечают, что специальной вакцины от этого заболевания нет, но при этом эффективна предшествующая вакцинация против натуральной оспы. «Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня», — отмечают в организации.
Летальный исход наблюдается у менее 10% больных, при этом большинство случаев смерти зафиксировано в более молодых возрастных группах, сообщают в ВОЗ.
Оспа обезьян среди людей была впервые выявлена в 1970 году в Конго. Последняя из известных на сегодня вспышек заболевания произошла в 2017 году в Нигерии.
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