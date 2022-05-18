Оспа обезьян зафиксирована во Франции и в Австралии, в Перу объявлен режим санитарной тревоги
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
О случаях заражения оспой обезьян сообщили во Франции и Австралии. В Перу объявлен режим санитарной тревоги.
В парижском регионе Иль-де-Франс 19 мая был выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян, сообщили французские СМИ со ссылкой на управление здравоохранения Франции. Отмечается, что у заболевшего был сильный жар. Всем, кто мог заразиться от пациента, врачи рекомендовали самоизолироваться.
В министерстве здравоохранения Австралии также сообщили о случае заражения в штате Новый Южный Уэльс. Сообщается, что заболел 40-летний мужчина, который недавно вернулся из Европы. Он и его семья были изолированы.
В Перу министерство здравоохранения объявило о том, что власти решили с 20 мая ввести режим санитарной тревоги, хотя пока в стране не зафиксировано ни одного случая заражения. «До сих пор у нас нет случаев, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям», — сказал министр здравоохранения Перу Хорхе Лопес Пенья, сообщает издание El Comercio. Минздрав Перу рассматривает возможность закупки вакцин против этой болезни.
Напомним, ранее случаи заражения оспой обезьян были выявлены в Великобритании, Швеции, Испании, Португалии, Италии и США.
По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, оно встречается обычно в центре и на западе Африки, в районах, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус передается человеку от диких животных (грызунов и приматов), при этом в ВОЗ отмечают, что от человека человеку распространение носит «ограниченный характер». Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
Специалисты отмечают, что специальной вакцины от этого заболевания нет, но при этом эффективна предшествующая вакцинация против натуральной оспы. «Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня», — отмечают в ВОЗ. Подробнее о симптомах можно прочитать здесь.
В парижском регионе Иль-де-Франс 19 мая был выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян, сообщили французские СМИ со ссылкой на управление здравоохранения Франции. Отмечается, что у заболевшего был сильный жар. Всем, кто мог заразиться от пациента, врачи рекомендовали самоизолироваться.
В министерстве здравоохранения Австралии также сообщили о случае заражения в штате Новый Южный Уэльс. Сообщается, что заболел 40-летний мужчина, который недавно вернулся из Европы. Он и его семья были изолированы.
В Перу министерство здравоохранения объявило о том, что власти решили с 20 мая ввести режим санитарной тревоги, хотя пока в стране не зафиксировано ни одного случая заражения. «До сих пор у нас нет случаев, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям», — сказал министр здравоохранения Перу Хорхе Лопес Пенья, сообщает издание El Comercio. Минздрав Перу рассматривает возможность закупки вакцин против этой болезни.
Напомним, ранее случаи заражения оспой обезьян были выявлены в Великобритании, Швеции, Испании, Португалии, Италии и США.
По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, оно встречается обычно в центре и на западе Африки, в районах, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус передается человеку от диких животных (грызунов и приматов), при этом в ВОЗ отмечают, что от человека человеку распространение носит «ограниченный характер». Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
Специалисты отмечают, что специальной вакцины от этого заболевания нет, но при этом эффективна предшествующая вакцинация против натуральной оспы. «Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня», — отмечают в ВОЗ. Подробнее о симптомах можно прочитать здесь.
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