В полиции Омска отказались комментировать информацию о попытке поджога местного военкомата
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Омские СМИ сообщили о том, что в ночь на пятницу 13 мая неизвестные бросили «коктейли Молотова» в здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина.
По данным местного портала Om1.ru, разбито два окна, видны следы горения. Издание приводит слова местных жителей, которые сообщают о сильном запахе керосина возле военкомата. По данным портала, на месте работают криминалисты.
Официального подтверждения этих данных пока нет. В пресс-службе управления МВД России по Омской области корреспонденту «Вечерних ведомостей» информацию о попытке поджога военкомата не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись комментировать ситуацию. «У нас нет комментария», — ответила представительница пресс-службы.
По данным СМИ, в России в последнее время произошло уже несколько попыток поджечь военкоматы. В Череповце 8 мая два подростка бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, в котором находится военкомат. Ночью 4 мая поджечь военкомат попытались в Нижневартовске с помощью двух бутылок с «коктейлями Молотова».
В ночь на 13 мая также стало известно о попытке поджечь военкомат в Тирасполе.
По данным местного портала Om1.ru, разбито два окна, видны следы горения. Издание приводит слова местных жителей, которые сообщают о сильном запахе керосина возле военкомата. По данным портала, на месте работают криминалисты.
Официального подтверждения этих данных пока нет. В пресс-службе управления МВД России по Омской области корреспонденту «Вечерних ведомостей» информацию о попытке поджога военкомата не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись комментировать ситуацию. «У нас нет комментария», — ответила представительница пресс-службы.
По данным СМИ, в России в последнее время произошло уже несколько попыток поджечь военкоматы. В Череповце 8 мая два подростка бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, в котором находится военкомат. Ночью 4 мая поджечь военкомат попытались в Нижневартовске с помощью двух бутылок с «коктейлями Молотова».
В ночь на 13 мая также стало известно о попытке поджечь военкомат в Тирасполе.
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