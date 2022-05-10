В Тирасполе неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазу
Россия и мир
Фото: телеграм-канал пресс-центра МВД ПМР
В Тирасполе в пятницу 13 мая неизвестные попытались поджечь нефтебазу и военкомат, сообщили в местном МВД.
В 4 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из него вышел неизвестный и кинул зажигательную смесь в сторону базы. Загоревшаяся трава была быстро потушена. Через полчаса неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата, одна отлетела на тротуар, вторая застряла в решётке окна, сообщили в МВД. Охрана здания потушила воспламенение.
Разрушений и пострадавших на обоих объектах нет.
В Череповце 8 мая два подростка бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, в котором находится военкомат.
Ночью 4 мая поджечь военкомат попытались в Нижневартовске с помощью двух бутылок с «коктейлями Молотова».
В 4 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из него вышел неизвестный и кинул зажигательную смесь в сторону базы. Загоревшаяся трава была быстро потушена. Через полчаса неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата, одна отлетела на тротуар, вторая застряла в решётке окна, сообщили в МВД. Охрана здания потушила воспламенение.
Разрушений и пострадавших на обоих объектах нет.
В Череповце 8 мая два подростка бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, в котором находится военкомат.
Ночью 4 мая поджечь военкомат попытались в Нижневартовске с помощью двух бутылок с «коктейлями Молотова».
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