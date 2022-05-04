Япония запретила экспорт 3D-принтеров и квантовых компьютеров в Россию с 20 мая
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Власти Японии расширили список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию. Новый перечень из 14-ти позиций опубликован на сайте министерства экономики, торговли и промышленности страны.
В список добавили высокотехнологичное оборудование и используемые в них элементы – квантовые компьютеры и устройства, имеющие отношение к квантовым технологиям, электронные микроскопы, 3D-принтеры и используемые в них порошкообразные металлы, охлаждающее оборудование для экстремально низких температур, вакуумные насосы, а также полимеры, катализаторы для нефтепереработки и оборудование для производства водородного топлива.
Запрет на поставки вступит в силу 20 мая.
В список добавили высокотехнологичное оборудование и используемые в них элементы – квантовые компьютеры и устройства, имеющие отношение к квантовым технологиям, электронные микроскопы, 3D-принтеры и используемые в них порошкообразные металлы, охлаждающее оборудование для экстремально низких температур, вакуумные насосы, а также полимеры, катализаторы для нефтепереработки и оборудование для производства водородного топлива.
Запрет на поставки вступит в силу 20 мая.
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