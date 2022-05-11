Немецкая компания Siemens объявила об уходе с российского рынка
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Немецкая компания Siemens покидает российский рынок из-за событий на территории Украины. Об этом говорится в релизе на сайте компании.
«Международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на коммерческую деятельность компании в России, особенно на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание», — говорится в сообщении.
Президент компании Роланд Буш заявил, что решение свернуть деятельность в России было непростым, «учитывая обязанность заботиться о сотрудниках и давние отношения с клиентами». Компания будет поддерживать сотрудников «в меру возможностей», а также продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, сообщил глава компании.
В российском подразделении компании работают более 2 700 человек.
Ранее концерн объявил о приостановке всех новых операций и поставок в Россию и Белоруссию.
Напомним, продукция компании включена в перечень товаров для параллельного импорта, утвержденный Минпромторгом 6 мая.
«Международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на коммерческую деятельность компании в России, особенно на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание», — говорится в сообщении.
Президент компании Роланд Буш заявил, что решение свернуть деятельность в России было непростым, «учитывая обязанность заботиться о сотрудниках и давние отношения с клиентами». Компания будет поддерживать сотрудников «в меру возможностей», а также продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, сообщил глава компании.
В российском подразделении компании работают более 2 700 человек.
Ранее концерн объявил о приостановке всех новых операций и поставок в Россию и Белоруссию.
Напомним, продукция компании включена в перечень товаров для параллельного импорта, утвержденный Минпромторгом 6 мая.
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