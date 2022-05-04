Депутату Мосгордумы Тимонову отключили микрофон во время доклада о правах человека
Россия и мир
Фото: кадр трансляции заседания МГД/duma.mos.ru
Депутат МГД Михаил Тимонов на очередном заседании Думы высказался об ограничении свободы слова в России, политзаключенных, пытках в полиции и электронном голосовании. Ему не дали завершить выступление и отключили микрофон.
Трансляция заседания, на котором депутаты обсуждали проект постановления Думы «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2021 году», велась на сайте Думы.
Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов во время своего доклада заявил, что сейчас в стране выступать за соблюдение и защиту прав человека очень тяжело. «На мой взгляд, власть уничтожила несистемную оппозицию, а затем независимые СМИ, и тем лишила сама себя обратной связи», — сказал депутат, перечислив заблокированные в последние месяцы информационные ресурсы.
Он напомнил, что свобода мысли и слова — основополагающие свободы, закрепленные Конституцией РФ и международным правом, при этом, по мнению депутата, сегодня людям фактически запрещают оценочные суждения о международной политике страны. «Напомню, что каждый имеет право сколь угодно критически оценивать не только любые отдельно взятые действия правительства, но и проводимый им политический и экономический курс в целом», — сказал депутат. При этом он отметил, что даже во время своего выступления старается держаться ближе к тексту, который согласован с его адвокатом.
Также он высказался о конституционном праве на протест, которого, по его мнению, фактически лишили граждан под предлогом антиковидных ограничений, а также выступил с критикой электронного голосования, «которое не обеспечивает тайну голосования и не подвержено общественному контролю».
Тимонов обратился к коллегам, сказав, что перед депутатами стоит задача смягчить последствия происходящего, однако ему отключили микрофон.
Трансляция заседания, на котором депутаты обсуждали проект постановления Думы «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2021 году», велась на сайте Думы.
Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов во время своего доклада заявил, что сейчас в стране выступать за соблюдение и защиту прав человека очень тяжело. «На мой взгляд, власть уничтожила несистемную оппозицию, а затем независимые СМИ, и тем лишила сама себя обратной связи», — сказал депутат, перечислив заблокированные в последние месяцы информационные ресурсы.
Он напомнил, что свобода мысли и слова — основополагающие свободы, закрепленные Конституцией РФ и международным правом, при этом, по мнению депутата, сегодня людям фактически запрещают оценочные суждения о международной политике страны. «Напомню, что каждый имеет право сколь угодно критически оценивать не только любые отдельно взятые действия правительства, но и проводимый им политический и экономический курс в целом», — сказал депутат. При этом он отметил, что даже во время своего выступления старается держаться ближе к тексту, который согласован с его адвокатом.
Также он высказался о конституционном праве на протест, которого, по его мнению, фактически лишили граждан под предлогом антиковидных ограничений, а также выступил с критикой электронного голосования, «которое не обеспечивает тайну голосования и не подвержено общественному контролю».
Тимонов обратился к коллегам, сказав, что перед депутатами стоит задача смягчить последствия происходящего, однако ему отключили микрофон.
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