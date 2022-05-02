Протестующие в Ереване перекрыли Киевский мост с требованием отставки Пашиняна

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Утром 4 мая утром протестующие в Ереване перекрыли Киевский мост грузовыми машинами и несколькими бетономешалками, полиция начала задержания. Об этом сообщают местные новостные порталы.Представители оппозиции требуют отставки действующей власти из-за несогласия с политикой по Нагорному Карабаху. Демонстранты заявляют, что «не хотят, чтобы страну отдали туркам и азербайджанцам», они призывают представителей полиции присоединиться к акции протеста.Антиправительственные акции проводятся в Армении с 17 апреля. Напомним, 14 апреля премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте высказался о том, что необходимо «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать мирное соглашение с Азербайджаном.1 мая оппозиционное движение «Сопротивление» организовало масштабную акцию на площади Франции в Ереване. Оппозиционеры объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая.