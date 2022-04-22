Мария Захарова заступилась за группу «Би-2», которая отменила концерт в Омске
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Марии Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за группу «Би-2», которая 28 апреля отменила концерт в Омске из-за «патриотического» баннера. После отмены выступления в некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения с осуждением музыкантов.
«Вся эта история вокруг Би2 — казус исполнителя, уверена <…> Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех», — написала Захарова в телеграм-канале.
Она напомнила речь президента РФ Путина, которую он произнес 25 марта, о публичном остракизме, бойкотировании общественных деятелей и людей творческих профессий, а также о том, что «культура отмены» превратилась в «отмену культуры». «Он говорил это о западных странах. Мы же не станем повторять эти ошибки?», — написала Захарова.
При этом она призналась, что понимает тех, «кто близко к сердцу принимает все, что напоминает предательство». «Сама такая. Так как же быть? Как выжить с «обостренным чувством справедливости» и неприятием «культуры отмены»?». Захарова призвала россиян «не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны».
28 апреля первый замминистра спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник сообщил СМИ, что группа «Би-2» отменила концерт из-за «патриотического» баннера. «На «Красной звезде» (спортивный комплекс – прим. ред.) у нас расположен большой-большой баннер, на котором нанесен флаг нашего государства и написана надпись «За президента». Группу «Би2» не устроил этот баннер <…> На фоне него они выступать отказались», — сказал Колесник (цитата по РИА Новости).
В свою очередь музыканты в своем телеграм-канале написали, что им «не дали провести концерт», при этом подробности и причину отмены не сообщили. «Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели», — предположили музыканты.
«Вся эта история вокруг Би2 — казус исполнителя, уверена <…> Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех», — написала Захарова в телеграм-канале.
Она напомнила речь президента РФ Путина, которую он произнес 25 марта, о публичном остракизме, бойкотировании общественных деятелей и людей творческих профессий, а также о том, что «культура отмены» превратилась в «отмену культуры». «Он говорил это о западных странах. Мы же не станем повторять эти ошибки?», — написала Захарова.
При этом она призналась, что понимает тех, «кто близко к сердцу принимает все, что напоминает предательство». «Сама такая. Так как же быть? Как выжить с «обостренным чувством справедливости» и неприятием «культуры отмены»?». Захарова призвала россиян «не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны».
28 апреля первый замминистра спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник сообщил СМИ, что группа «Би-2» отменила концерт из-за «патриотического» баннера. «На «Красной звезде» (спортивный комплекс – прим. ред.) у нас расположен большой-большой баннер, на котором нанесен флаг нашего государства и написана надпись «За президента». Группу «Би2» не устроил этот баннер <…> На фоне него они выступать отказались», — сказал Колесник (цитата по РИА Новости).
В свою очередь музыканты в своем телеграм-канале написали, что им «не дали провести концерт», при этом подробности и причину отмены не сообщили. «Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели», — предположили музыканты.
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