Путин заявил, что культура отмены стала отменой культуры и привел в пример Джоан Роулинг
Россия и мир
Фото: кадр трансляции RT
Владимир Путин провел встречу с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года. На встрече глава государства высказался о так называемой культуре отмены, которая, по его мнению, превратилась в отмену культуры.
«Это, иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле не были», — заявил Путин.
По его словам, эта культура появилась в западных странах давно. «В Голливуде раз за разом выходили фильмы, где единственным победителем нацизма назывались Соединенные Штаты <…> При этом решающий вклад Красной Армии просто взяли и отменили», — сказал президент.
Также он привел пример Японии, где, по мнению президента, «стыдливо молчат» о том, кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки. «В Японии в день памяти о жертвах бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы на эти города, или пишут совсем уже очевидную чушь, мол, это сделали некие «абстрактные союзники»», — утверждает президент.
Он напомнил, что недавно в западных странах «отменили» автора «Гарри Поттера» из-за разногласий по гендерным вопросам. «Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод».
Президент заявил, что «пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры». При этом он полагает, что сегодня на Западе пытаются «отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ».
«Это, иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле не были», — заявил Путин.
По его словам, эта культура появилась в западных странах давно. «В Голливуде раз за разом выходили фильмы, где единственным победителем нацизма назывались Соединенные Штаты <…> При этом решающий вклад Красной Армии просто взяли и отменили», — сказал президент.
Также он привел пример Японии, где, по мнению президента, «стыдливо молчат» о том, кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки. «В Японии в день памяти о жертвах бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы на эти города, или пишут совсем уже очевидную чушь, мол, это сделали некие «абстрактные союзники»», — утверждает президент.
Он напомнил, что недавно в западных странах «отменили» автора «Гарри Поттера» из-за разногласий по гендерным вопросам. «Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод».
Президент заявил, что «пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры». При этом он полагает, что сегодня на Западе пытаются «отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ».
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