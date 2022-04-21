Роскомнадзор заблокировал сайт онлайн-энциклопедии искусства WikiArt
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту онлайн-энциклопедии искусства WikiArt, следует из данных ведомства.
На сайте РКН указано, что доступ к ресурсу ограничен по требованиям генпрокуратуры от 25 и 26 апреля. Ограничение вводится в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, содержат недостоверную общественно значимую информацию и др.
Онлайн-энциклопедия визуального искусства содержит около 250 тыс. работ трех тысяч художников со всего мира.
На сайте РКН указано, что доступ к ресурсу ограничен по требованиям генпрокуратуры от 25 и 26 апреля. Ограничение вводится в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, содержат недостоверную общественно значимую информацию и др.
Онлайн-энциклопедия визуального искусства содержит около 250 тыс. работ трех тысяч художников со всего мира.
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