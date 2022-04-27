Турчак: в России 600 тысяч сотрудников иностранных компаний ушли в простой или под риском увольнения
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что в России 600 тысяч человек ушли в простой или находятся под риском увольнения на фоне ухода иностранного бизнеса. Об этом он сказал на Всероссийском муниципальном форуме.
«До начала СВО в иностранных компаниях из недружественных стран трудились примерно 2 миллиона человек. Сейчас 600 тысяч – ушли в простой или оказались под риском увольнения. В этой ситуации необходимо сохранить предприятия и рабочие места», — сказал Турчак.
По его словам, органы местного самоуправления должны постоянно мониторить рынок труда и обеспечивать стабильную работу предприятий.
В середине апреля замглавы минтруда Елена Мухтиярова сообщала, что с начала марта число работников в простое увеличилось с 44 тыс. до 90-100 тыс.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о программе по срочному переобучению на строителей, которой смогут воспользоваться потерявшие работу люди. Программа предполагает, что кадры, «освободившиеся» из других отраслей, смогут в максимально сжатые сроки освоить строительные специальности.
В Москве, по данным мэра Сергея Собянина (на 18 апреля), около 200 тысяч человек рискуют потерять работу из-за ухода иностранного бизнеса. Для сотрудников, которые по этой причине оказались в простое или были уволены, Собянин предложил организовать временные и общественные работы (например, в летних павильонах и парках).
«До начала СВО в иностранных компаниях из недружественных стран трудились примерно 2 миллиона человек. Сейчас 600 тысяч – ушли в простой или оказались под риском увольнения. В этой ситуации необходимо сохранить предприятия и рабочие места», — сказал Турчак.
По его словам, органы местного самоуправления должны постоянно мониторить рынок труда и обеспечивать стабильную работу предприятий.
В середине апреля замглавы минтруда Елена Мухтиярова сообщала, что с начала марта число работников в простое увеличилось с 44 тыс. до 90-100 тыс.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о программе по срочному переобучению на строителей, которой смогут воспользоваться потерявшие работу люди. Программа предполагает, что кадры, «освободившиеся» из других отраслей, смогут в максимально сжатые сроки освоить строительные специальности.
В Москве, по данным мэра Сергея Собянина (на 18 апреля), около 200 тысяч человек рискуют потерять работу из-за ухода иностранного бизнеса. Для сотрудников, которые по этой причине оказались в простое или были уволены, Собянин предложил организовать временные и общественные работы (например, в летних павильонах и парках).
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