В России число работников, отправленных в простой, выросло до 90-100 тысяч
Россия и мир
Фото: Министерство труда РФ/mintrud.gov.ru
В России с начала марта число работников в простое увеличилось с 44 тыс. до 90-100 тыс. Об этом в интервью «Известиям» рассказала замглавы минтруда Елена Мухтиярова.
«Что касается простоя предприятий, то всплеск роста был в первые полторы недели марта. Если на 1 марта в простой были отправлены 44 тыс. человек, то в середине марта эта цифра возросла до 95 тыс. человек и ежедневно колеблется в районе 90–100 тыс. человек», — сообщила Елена Мухтиярова. По ее словам, «это меньше, чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время».
По данным минтруда, еще 54 тыс. граждан намечены к «высвобождению» (имеется в виду плановое расторжение отношений по инициативе работодателя, в том числе по сокращению штата). Это на 10% больше, чем в феврале-начале марта, но в 2–2,2 раза меньше, чем в пандемию, сообщила Мухтиярова.
Замминистра рассказала, что самая сложная ситуация наблюдается в автомобильной промышленности. «АвтоВАЗ» и Volkswagen отправили работников в простой, у компаний проблемы с логистическими цепочками.
На учете в службах занятости сейчас состоят 663 тыс. человек, это в 2,6 раза меньше, чем в марте 2021 года. По словам Мухтияровой, пока количество трудоустройств превышает число увольнений. Также на рынке труда есть большой спрос на высококвалифицированные кадры. «Например, у промышленности — колоссальный запрос на инженерные направления в связи с тем, что им надо усиливать свои производства под импортозамещение», — сказала замминистра.
«Что касается простоя предприятий, то всплеск роста был в первые полторы недели марта. Если на 1 марта в простой были отправлены 44 тыс. человек, то в середине марта эта цифра возросла до 95 тыс. человек и ежедневно колеблется в районе 90–100 тыс. человек», — сообщила Елена Мухтиярова. По ее словам, «это меньше, чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время».
По данным минтруда, еще 54 тыс. граждан намечены к «высвобождению» (имеется в виду плановое расторжение отношений по инициативе работодателя, в том числе по сокращению штата). Это на 10% больше, чем в феврале-начале марта, но в 2–2,2 раза меньше, чем в пандемию, сообщила Мухтиярова.
Замминистра рассказала, что самая сложная ситуация наблюдается в автомобильной промышленности. «АвтоВАЗ» и Volkswagen отправили работников в простой, у компаний проблемы с логистическими цепочками.
На учете в службах занятости сейчас состоят 663 тыс. человек, это в 2,6 раза меньше, чем в марте 2021 года. По словам Мухтияровой, пока количество трудоустройств превышает число увольнений. Также на рынке труда есть большой спрос на высококвалифицированные кадры. «Например, у промышленности — колоссальный запрос на инженерные направления в связи с тем, что им надо усиливать свои производства под импортозамещение», — сказала замминистра.
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