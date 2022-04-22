Вице-премьер Хуснуллин заявил, что потерявших работу будут переобучать на строителей
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о программе по срочному переобучению на строителей, которой смогут воспользоваться потерявшие работу люди. Об этом он рассказал в интервью РБК.
По словам Хуснуллина, программа подготовлена строительным блоком правительства совместно с Минпросвещения. Она предполагает, что кадры, «освободившиеся» из других отраслей, смогут в максимально сжатые сроки освоить строительные специальности.
«Надо учить, как класть кирпич. Как работает штукатур. Узко и быстро <...> Сейчас надо учить условно за один-три месяца максимально и на производстве, а не в кабинете», — говорит Хуснуллин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 200 тысяч человек в столице могут потерять работу из-за ухода иностранного бизнеса. Для сотрудников, которые по этой причине оказались в простое или были уволены, Собянин предложил организовать временные и общественные работы (например, в летних павильонах и парках).
В целом помощь в трудоустройстве по этой программе, по данным градоначальника, получат 58 тыс. работников в Москве.
По словам Хуснуллина, программа подготовлена строительным блоком правительства совместно с Минпросвещения. Она предполагает, что кадры, «освободившиеся» из других отраслей, смогут в максимально сжатые сроки освоить строительные специальности.
«Надо учить, как класть кирпич. Как работает штукатур. Узко и быстро <...> Сейчас надо учить условно за один-три месяца максимально и на производстве, а не в кабинете», — говорит Хуснуллин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 200 тысяч человек в столице могут потерять работу из-за ухода иностранного бизнеса. Для сотрудников, которые по этой причине оказались в простое или были уволены, Собянин предложил организовать временные и общественные работы (например, в летних павильонах и парках).
В целом помощь в трудоустройстве по этой программе, по данным градоначальника, получат 58 тыс. работников в Москве.
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