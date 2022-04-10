Собянин: из-за ухода иностранных компаний 200 тысяч москвичей могут потерять работу
Россия и мир
Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы/mos.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 200 тысяч человек в столице могут потерять работу из-за ухода иностранного бизнеса. Для сотрудников, которые по этой причине оказались в простое или были уволены, Собянин предлагает организовать временные и общественные работы.
«По нашим оценкам, под риском потерять работу находятся порядка 200 тысяч человек», — написал мэр на своем сайте. Он сообщил, что для поддержки работников принята программа, которая в первую очередь адресована сотрудникам иностранных компаний, приостановившим бизнес в России. На программу будет выделено 3,36 миллиарда рублей.
Для тех, кто находится в вынужденном простое, программой предлагаются временные работы. «Комплектование архивов, текущий ремонт оборудования и тому подобные мероприятия, выполняя которые сотрудники будут получать дополнительный доход», — пишет Собянин. Для организации временных работ предприятия получат бюджетные субсидии.
Для уволенных, но пока еще не трудоустроенных сотрудников, будут организованы общественные работы, например, в летних павильонах и парках.
По словам Собянина, на временные и общественные работы планируется трудоустроить 39 тыс. человек. 12,5 тыс. сотрудников пройдут переобучение.
В целом помощь в трудоустройстве по этой программе получат 58 тыс. работников.
«По нашим оценкам, под риском потерять работу находятся порядка 200 тысяч человек», — написал мэр на своем сайте. Он сообщил, что для поддержки работников принята программа, которая в первую очередь адресована сотрудникам иностранных компаний, приостановившим бизнес в России. На программу будет выделено 3,36 миллиарда рублей.
Для тех, кто находится в вынужденном простое, программой предлагаются временные работы. «Комплектование архивов, текущий ремонт оборудования и тому подобные мероприятия, выполняя которые сотрудники будут получать дополнительный доход», — пишет Собянин. Для организации временных работ предприятия получат бюджетные субсидии.
Для уволенных, но пока еще не трудоустроенных сотрудников, будут организованы общественные работы, например, в летних павильонах и парках.
По словам Собянина, на временные и общественные работы планируется трудоустроить 39 тыс. человек. 12,5 тыс. сотрудников пройдут переобучение.
В целом помощь в трудоустройстве по этой программе получат 58 тыс. работников.
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