Губернатор Гусев сообщил, что ПВО сбила беспилотник недалеко от Воронежа
Россия и мир
Фото: страница Александра Гусева Вконтакте
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром в среду недалеко от Воронежа военные сбили беспилотник.
«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал Гусев в телеграм-канале.
Ранее в соцсетях появились сообщения от местных жителей о двух взрывах в микрорайоне Шилово. Эту информацию подтвердил ТАСС помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра. Экстренные службы выехали на место. Воронежский микрорайон Шилово расположен вблизи военного аэродрома Балтимор.
Также утром в среду о сработавшей системе ПВО сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о взрывах и пожаре на складе боеприпасов под Белгородом.
«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал Гусев в телеграм-канале.
Ранее в соцсетях появились сообщения от местных жителей о двух взрывах в микрорайоне Шилово. Эту информацию подтвердил ТАСС помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра. Экстренные службы выехали на место. Воронежский микрорайон Шилово расположен вблизи военного аэродрома Балтимор.
Также утром в среду о сработавшей системе ПВО сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о взрывах и пожаре на складе боеприпасов под Белгородом.
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