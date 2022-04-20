Губернатор Гладков сообщил о взрывах и пожаре на складе боеприпасов под Белгородом
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких взрывах и пожаре на складе боеприпасов.
«Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв <…> Пока писал данное сообщение, прозвучало ещё три взрыва», — написал Гладков в телеграм-канале.
По его информации, в районе села Старая Нелидовка предположительно загорелся склад боеприпасов. На данный момент открытое горение ликвидировано.
«По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет», — сказал Гладков. Причины взрывов уточняются.
Мэр Белгорода Антон Иванов также сообщил, что горожан разбудили громкие звуки. «Сегодня многие проснулись под утро от громких звуков. С 4 часов держу связь с дежурными службами. Никаких сведений о разрушениях и пострадавших в Белгороде нет», — написал Иванов в телеграм-канале.
Во вторник губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сел Головчино, Журавлевки и Нехотеевки.
«Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв <…> Пока писал данное сообщение, прозвучало ещё три взрыва», — написал Гладков в телеграм-канале.
По его информации, в районе села Старая Нелидовка предположительно загорелся склад боеприпасов. На данный момент открытое горение ликвидировано.
«По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет», — сказал Гладков. Причины взрывов уточняются.
Мэр Белгорода Антон Иванов также сообщил, что горожан разбудили громкие звуки. «Сегодня многие проснулись под утро от громких звуков. С 4 часов держу связь с дежурными службами. Никаких сведений о разрушениях и пострадавших в Белгороде нет», — написал Иванов в телеграм-канале.
Во вторник губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сел Головчино, Журавлевки и Нехотеевки.
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