Губернатор Старовойт сообщил, что ночью в Курске сработала система ПВО
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью в Курске сработала система ПВО. Местные жители в соцсетях сообщали о громких хлопках.
«Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу чуть позже», - написал Старовойт в телеграм-канале.
Ранее глава Белгородской области сообщил о ночных взрывах и пожаре в районе села Старая Нелидовка.
«Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу чуть позже», - написал Старовойт в телеграм-канале.
Ранее глава Белгородской области сообщил о ночных взрывах и пожаре в районе села Старая Нелидовка.
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