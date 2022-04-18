В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В понедельник на территории нефтебазы в Брянске загорелись резервуары. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.
Пожару был присвоен повышенный ранг. Для тушения привлечены силы МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, а также Москвы, сообщили в экстренных службах.
Сообщение о пожаре в Фокинском районе Брянска поступило в 02:00 мск. По данным СМИ, загорелись два хранилища нефтепродуктов. О причинах пожара пока не сообщается.
1 апреля пожар на нефтебазе произошел в Белгороде, потребовалось расселение жителей. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что причиной возгорания стал авиаудар с двух вертолетов.
21 апреля крупный пожар произошел в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери. По данным ТАСС, погибли 17 человек, местонахождение восьми (по данным на вечер воскресенья) не установлено.
Пожару был присвоен повышенный ранг. Для тушения привлечены силы МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, а также Москвы, сообщили в экстренных службах.
Сообщение о пожаре в Фокинском районе Брянска поступило в 02:00 мск. По данным СМИ, загорелись два хранилища нефтепродуктов. О причинах пожара пока не сообщается.
1 апреля пожар на нефтебазе произошел в Белгороде, потребовалось расселение жителей. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что причиной возгорания стал авиаудар с двух вертолетов.
21 апреля крупный пожар произошел в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери. По данным ТАСС, погибли 17 человек, местонахождение восьми (по данным на вечер воскресенья) не установлено.
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