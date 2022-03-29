В Белгороде начали расселение жителей из-за пожара на нефтебазе, сообщил губернатор Гладков
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня произошёл пожар на нефтебазе в Белгороде.
«Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает», — написал глава региона в телеграм-канале.
Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по ликвидации пожара.
Гладков заявил о начале расселения жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место. Рядом с пересечением этих улиц располагается множество жилых домов, детские сады, ряд складов.
«Жителей вышеперечисленных улиц временно размещаем в «Белгород Арене». После того, как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой», — сказал губернатор.
В МЧС сообщили, что на нефтебазе горят резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
«Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает», — написал глава региона в телеграм-канале.
Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по ликвидации пожара.
Гладков заявил о начале расселения жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место. Рядом с пересечением этих улиц располагается множество жилых домов, детские сады, ряд складов.
«Жителей вышеперечисленных улиц временно размещаем в «Белгород Арене». После того, как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой», — сказал губернатор.
В МЧС сообщили, что на нефтебазе горят резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
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