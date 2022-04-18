При крупном пожаре в оборонном НИИ в Твери погиб человек, около 30 пострадали
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Около 30 человек пострадали при пожаре в оборонном НИИ в Твери, один погиб, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
По данным местных СМИ, крупный пожар произошел в 11 утра в Центральном научно-исследовательском институте Воздушно-космических сил. Читатели издания Tverigrad.ru рассказали, что во время пожара люди выпрыгивали из окон горящего здания, пожарные снимали людей со второго этажа.
Пожару присвоен 2-й уровень сложности. Данных о причинах возгорания пока нет.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил» министерства обороны РФ «предназначен для проведения комплексных исследований по проблемам воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности Российской Федерации, объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, развития систем и средств Воздушно-космических сил (в части воздушно-космической обороны)», говорится на сайте министерства обороны РФ.
По данным местных СМИ, крупный пожар произошел в 11 утра в Центральном научно-исследовательском институте Воздушно-космических сил. Читатели издания Tverigrad.ru рассказали, что во время пожара люди выпрыгивали из окон горящего здания, пожарные снимали людей со второго этажа.
Пожару присвоен 2-й уровень сложности. Данных о причинах возгорания пока нет.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил» министерства обороны РФ «предназначен для проведения комплексных исследований по проблемам воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности Российской Федерации, объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, развития систем и средств Воздушно-космических сил (в части воздушно-космической обороны)», говорится на сайте министерства обороны РФ.
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