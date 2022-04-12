В воронежских и калужских школах с понедельника занятия будут начинаться с поднятия флага РФ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Инициативу главы минпросвещения Сергея Кравцова начинать школьные занятия с поднятия флага РФ поддержали главы двух регионов.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что флаг перед уроками в школах региона будут поднимать уже с понедельника.
«Со следующего понедельника, 18 апреля, занятия в школах Воронежской области будут начинаться поднятием флага России», — написал Гусев в телеграм-канале. Он отметил, что сегодня «очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине».
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что с понедельника флаг будут поднимать в школе имени Жукова, а в ближайшем будущем – во всех калужских школах.
«В ближайший понедельник в школе №45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Калуге перед началом занятий под гимн страны будет поднят флаг России. Далее внедрим эту практику во всех школах региона. Еженедельно, по понедельникам», — написал в телеграм-канале Шапша.
13 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил начинать неделю в школах с подъема флага под гимн России «в качестве важного элемента воспитания».
24 марта помощник президента РФ Владимир Мединский предложил перенять патриотический опыт американских школ, в которых учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что флаг перед уроками в школах региона будут поднимать уже с понедельника.
«Со следующего понедельника, 18 апреля, занятия в школах Воронежской области будут начинаться поднятием флага России», — написал Гусев в телеграм-канале. Он отметил, что сегодня «очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине».
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что с понедельника флаг будут поднимать в школе имени Жукова, а в ближайшем будущем – во всех калужских школах.
«В ближайший понедельник в школе №45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Калуге перед началом занятий под гимн страны будет поднят флаг России. Далее внедрим эту практику во всех школах региона. Еженедельно, по понедельникам», — написал в телеграм-канале Шапша.
13 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил начинать неделю в школах с подъема флага под гимн России «в качестве важного элемента воспитания».
24 марта помощник президента РФ Владимир Мединский предложил перенять патриотический опыт американских школ, в которых учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки.
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