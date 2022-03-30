Spotify предупредил пользователей, что приостанавливает работу в России с 11 апреля
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Шведский стриминговый сервис музыки, аудиокниг и подкастов Spotify разослал пользователям письма, в которых объявил об официальной приостановке работы в России.
«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 г.», — говорится в письме.
На сайте компании также сообщается, что сервисы Spotify будут недоступны в России. Для тех, кто хочет удалить свой аккаунт, компания предлагает инструкции. Также компания уточняет, что сообщит пользователям, «когда ситуация поменяется».
Ранее Spotify ограничил для россиян платную Premium-подписку, оставив при этом возможность пользоваться бесплатной.
«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 г.», — говорится в письме.
На сайте компании также сообщается, что сервисы Spotify будут недоступны в России. Для тех, кто хочет удалить свой аккаунт, компания предлагает инструкции. Также компания уточняет, что сообщит пользователям, «когда ситуация поменяется».
Ранее Spotify ограничил для россиян платную Premium-подписку, оставив при этом возможность пользоваться бесплатной.
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