Губернатор Гладков: пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл после авиаудара с двух вертолетов
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов.
«Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — сообщил Гладков.
Для ликвидации пожара все ресурсы имеются, МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период, сказал глава региона. Населению ничего не угрожает.
О пожаре на нефтебазе Гладков сообщил сегодня утром. Пострадали два человека. Гладков заявил о начале расселения жителей улиц, расположенных рядом с нефтебазой.
«Роснефть» эвакуировала персонал с территории горящей нефтебазы.
В МЧС сообщили, что горят резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
«Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — сообщил Гладков.
Для ликвидации пожара все ресурсы имеются, МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период, сказал глава региона. Населению ничего не угрожает.
О пожаре на нефтебазе Гладков сообщил сегодня утром. Пострадали два человека. Гладков заявил о начале расселения жителей улиц, расположенных рядом с нефтебазой.
«Роснефть» эвакуировала персонал с территории горящей нефтебазы.
В МЧС сообщили, что горят резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
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