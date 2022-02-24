Спикер Госдумы Володин заявил, что американские соцсети развернули информационную войну против России
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты об ответственности за распространение фейков будут рассмотрены 4 марта. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, необходимость принимать такое решение вызвана тем, что против России развернута информационная война.
«Американские социальные сети — Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, — находящиеся под контролем Вашингтона, развернули информационную войну против России. Они нарушают собственные же правила, нормы международного права, ограничивают свободу слова, распространяют лживую информацию», — пишет Володин.
Депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность за распространение фейков.
«Речь идёт о крупных штрафах — до 5 млн рублей. А в случаях, повлёкших тяжкие последствия, — до 15 лет лишения свободы», — заявил спикер.
Он назвал меру жесткой, но необходимой «для тех, кто совершает враждебные действия по отношению к своей стране, её армии и нашим гражданам».
Поправки в КоАП и Уголовный кодекс будут рассмотрены завтра, 4 марта, на пленарном заседании, которое «специально назначили для обсуждения вопросов защиты экономики нашей страны и поддержки граждан в условиях санкций», заявил спикер Госдумы.
По его словам, необходимость принимать такое решение вызвана тем, что против России развернута информационная война.
«Американские социальные сети — Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, — находящиеся под контролем Вашингтона, развернули информационную войну против России. Они нарушают собственные же правила, нормы международного права, ограничивают свободу слова, распространяют лживую информацию», — пишет Володин.
Депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность за распространение фейков.
«Речь идёт о крупных штрафах — до 5 млн рублей. А в случаях, повлёкших тяжкие последствия, — до 15 лет лишения свободы», — заявил спикер.
Он назвал меру жесткой, но необходимой «для тех, кто совершает враждебные действия по отношению к своей стране, её армии и нашим гражданам».
Поправки в КоАП и Уголовный кодекс будут рассмотрены завтра, 4 марта, на пленарном заседании, которое «специально назначили для обсуждения вопросов защиты экономики нашей страны и поддержки граждан в условиях санкций», заявил спикер Госдумы.
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