ВТБ и Сбербанк повысили ставки по вкладам до 21%
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сбербанк и ВТБ, попавшие под западные санкции, второй раз за последние несколько дней повышают ставки по вкладам.
Со 2 марта максимальная ставка по рублевому вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до 3 месяцев, сообщает пресс-служба Сбербанка. Классический «СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20%. В валюте Сбербанк предлагает ставки 4-6% в зависимости от суммы вклада.
В банке ВТБ максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах - 8%, в евро - 7%. Изменения также вступают в силу 2 марта. Средства на депозите размещаются на 6 месяцев без опций снятия и пополнения.
В понедельник Банк России резко повысил ключевую ставку до 20% годовых.
О вкладах россиян, экономических санкциях и возможном дефолте «Вечерним ведомостям» рассказывал экономист Константин Селянин.
Со 2 марта максимальная ставка по рублевому вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до 3 месяцев, сообщает пресс-служба Сбербанка. Классический «СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20%. В валюте Сбербанк предлагает ставки 4-6% в зависимости от суммы вклада.
В банке ВТБ максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах - 8%, в евро - 7%. Изменения также вступают в силу 2 марта. Средства на депозите размещаются на 6 месяцев без опций снятия и пополнения.
В понедельник Банк России резко повысил ключевую ставку до 20% годовых.
О вкладах россиян, экономических санкциях и возможном дефолте «Вечерним ведомостям» рассказывал экономист Константин Селянин.
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