Сайт ЦБ упал после сообщений в СМИ об экстренном повышении ставки до 20%
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России
Банк России решил повысить ставку до 20%, сообщают СМИ.
Повышение ключевой ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ЦБ.
Сообщается, что банк будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и других факторов.
После сообщений в СМИ о повышении ставки официальный сайт ЦБ перестал открываться.
Повышение ключевой ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ЦБ.
Сообщается, что банк будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и других факторов.
После сообщений в СМИ о повышении ставки официальный сайт ЦБ перестал открываться.
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