Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России
Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», — говорится в статье 1а, параграфе 4 документа.
При этом отмечается, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором, если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза в целом или соответствующего государства-члена».
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«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», — говорится в статье 1а, параграфе 4 документа.
При этом отмечается, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором, если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза в целом или соответствующего государства-члена».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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