Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации
Россия и мир
Фото: telegram-канал президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации.
«В верховную раду внесен законопроект об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации», — сообщает телеграм-канал Верховной рады.
Сегодня утром Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране.
О начале военной спецоперации сегодня в 5:30 утра по московскому времени объявил президент России Владимир Путин.
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«В верховную раду внесен законопроект об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации», — сообщает телеграм-канал Верховной рады.
Сегодня утром Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране.
О начале военной спецоперации сегодня в 5:30 утра по московскому времени объявил президент России Владимир Путин.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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