Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны
Россия и мир
Фото: telegram-канал президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране. Об этом он заявил в видеообращении в telegram-канале.
«Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны», — сказал он.
Сегодня рано утром президент России объявил о начале военной спецоперации.
«Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны», — сказал он.
Сегодня рано утром президент России объявил о начале военной спецоперации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Школьников Екатеринбурга попросили срочно пройти тест об армии
15 февраля 2022
15 февраля 2022