Замглавы МИД: «Мы на пороге возобновления крупномасштабных боевых действий»
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
На заседании Госдумы, посвященной вопросам ЛНР и ДНР, замглавы МИДа Андрей Руденко заявил, что сейчас мы находимся «на пороге возобновления крупномасштабных боевых действий».
По его словам, последние 8 лет Украина продолжала обстрелы гражданских объектов, в последние дни ситуация обострилась, начались «массированные обстрелы и артиллерийские удары по Донецку и Луганску».
Заседание Госдумы, посвященное вопросу признания независимости ДНР и ЛНР, идет в эти минуты. Парламентарии высказываются о своем видении ситуации.
Вчера президент России объявил о признании самопровозглашенных республик. Это решение вызвало шквал международной критики.
По его словам, последние 8 лет Украина продолжала обстрелы гражданских объектов, в последние дни ситуация обострилась, начались «массированные обстрелы и артиллерийские удары по Донецку и Луганску».
Заседание Госдумы, посвященное вопросу признания независимости ДНР и ЛНР, идет в эти минуты. Парламентарии высказываются о своем видении ситуации.
Вчера президент России объявил о признании самопровозглашенных республик. Это решение вызвало шквал международной критики.
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