Путин признал независимость ДНР и ЛНР
Россия и мир
Путин во время телеобращения к россиянам признал независимость ЛНР и ДНР.
Он сделал это в конце длинной речи, очевидно, записанной заранее. По ходу этой речи он углубился в историю и назвал часть нынешней Украины
«исторической Россией», напомнил про угрозы нападения со стороны стран НАТО и очень много времени посвятил внутренним проблемам Украины — коррупции, развалу промышленности и неэффективности государственного управления, назвав Украину страной с «по сути несостоявшейся государственностью».
Сразу после речи Путина по центральным телеканалам показали запись того, как Путин подписывает указ о независимости ДНР и договор о дружбе и сотрудничестве с её президентом Дмитрием Пушилиным.
Однако, остаётся непонятным, признаны ли ДНР и ЛНР в нынешних границах или в границах Донецкой и Луганской областей Украины (напомним, сепаратистские республики контролируют лишь 32% совокупной территории соответствующих областей – карту фактически подконтрольной им территории мы публиковали в нашем телеграм-канале).
Он сделал это в конце длинной речи, очевидно, записанной заранее. По ходу этой речи он углубился в историю и назвал часть нынешней Украины
«исторической Россией», напомнил про угрозы нападения со стороны стран НАТО и очень много времени посвятил внутренним проблемам Украины — коррупции, развалу промышленности и неэффективности государственного управления, назвав Украину страной с «по сути несостоявшейся государственностью».
Сразу после речи Путина по центральным телеканалам показали запись того, как Путин подписывает указ о независимости ДНР и договор о дружбе и сотрудничестве с её президентом Дмитрием Пушилиным.
Однако, остаётся непонятным, признаны ли ДНР и ЛНР в нынешних границах или в границах Донецкой и Луганской областей Украины (напомним, сепаратистские республики контролируют лишь 32% совокупной территории соответствующих областей – карту фактически подконтрольной им территории мы публиковали в нашем телеграм-канале).
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