Госдума приняла в первом чтении проект о новой «заморозке» накопительной пенсии

16.12 Четверг, 22 октября 2020
Россия и мир
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается вновь продлить «заморозку» накопительной пенсии до конца 2023 года, передает «Прайм».

Напомним, что в 2019 году Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2022 года. Таким образом, сейчас предлагается заморозить накопительную пенсию еще на год.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.
© Вечерние ведомости
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