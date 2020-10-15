Госдума приняла в первом чтении проект о новой «заморозке» накопительной пенсии
Россия и мир
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается вновь продлить «заморозку» накопительной пенсии до конца 2023 года, передает «Прайм».
Напомним, что в 2019 году Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2022 года. Таким образом, сейчас предлагается заморозить накопительную пенсию еще на год.
В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.
Напомним, что в 2019 году Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2022 года. Таким образом, сейчас предлагается заморозить накопительную пенсию еще на год.
В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.
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