Лавров считает правильным отправить в Карабах российских военных наблюдателей

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Россия считает правильным, что в Нагорный Карабах должны отправиться именно российские военные наблюдатели, однако окончательное решение остается за Баку и Ереваном, сказал Лавров, передает РБК.«Сейчас даже не миротворцы [должны участвовать в механизме верификации], а военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что было бы совершенно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами», — сказал Лавров.По словам главы МИДа, также необходимо встречаться по линии военных для согласования механизмов верификации режима прекращения огня в Карабахе, сообщает iz.ru.