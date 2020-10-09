Лавров считает правильным отправить в Карабах российских военных наблюдателей
Россия и мир
Россия считает правильным, что в Нагорный Карабах должны отправиться именно российские военные наблюдатели, однако окончательное решение остается за Баку и Ереваном, сказал Лавров, передает РБК.
«Сейчас даже не миротворцы [должны участвовать в механизме верификации], а военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что было бы совершенно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами», — сказал Лавров.
По словам главы МИДа, также необходимо встречаться по линии военных для согласования механизмов верификации режима прекращения огня в Карабахе, сообщает iz.ru.
«Сейчас даже не миротворцы [должны участвовать в механизме верификации], а военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что было бы совершенно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами», — сказал Лавров.
По словам главы МИДа, также необходимо встречаться по линии военных для согласования механизмов верификации режима прекращения огня в Карабахе, сообщает iz.ru.
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