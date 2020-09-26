В Кремле оценили возможность введения жестких ограничений из-за коронавируса

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Введение в России жёстких ограничений из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь Путина Песков.«Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах ведется работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна – это пока не обсуждается», — сказал Песков.Он также напомнил, что оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции продолжает работать.