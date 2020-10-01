Академик РАН предсказал, что РФ справится с распространением коронавируса к концу 2021 года
Россия и мир
Россия справится с распространением коронавируса к концу 2021 года. Такое мнение высказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, передает Вести.ру.
При этом он отметил, что «ничего страшного не случится», поскольку 40% населения уже имеют иммунитет к коронавирусу. Вирусолог добавил, что подъем обязательно будет, но в январе-феврале ситуация пойдет на спад из-за погодных условий.
Кроме того, по его мнению, ужесточать ограничения нельзя и стоит сравнить потери от коронавируса с потерями от ограничительных мер.
При этом он отметил, что «ничего страшного не случится», поскольку 40% населения уже имеют иммунитет к коронавирусу. Вирусолог добавил, что подъем обязательно будет, но в январе-феврале ситуация пойдет на спад из-за погодных условий.
Кроме того, по его мнению, ужесточать ограничения нельзя и стоит сравнить потери от коронавируса с потерями от ограничительных мер.
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