Академик РАН предсказал, что РФ справится с распространением коронавируса к концу 2021 года

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Россия справится с распространением коронавируса к концу 2021 года. Такое мнение высказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, передает Вести.ру.При этом он отметил, что «ничего страшного не случится», поскольку 40% населения уже имеют иммунитет к коронавирусу. Вирусолог добавил, что подъем обязательно будет, но в январе-феврале ситуация пойдет на спад из-за погодных условий.Кроме того, по его мнению, ужесточать ограничения нельзя и стоит сравнить потери от коронавируса с потерями от ограничительных мер.