В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В России заняты почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. При этом, в случае необходимости число коек может быть увеличено. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В начале распространения новой коронавирусной инфекции в нашей стране к приему инфекционных пациентов было готово около 50 тыс. коек. В период высокой заболеваемости COVID-19 нам оперативно удалось нарастить их количество до 184 тыс. коек. В дальнейшем, со снижением числа заболевших и госпитализированных, мы перевели часть инфекционных коек в резерв - для приема пациентов по основному профилю и оказания плановой медицинской помощи. В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", - сказал он.