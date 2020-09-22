Строящим «Северный поток - 2» судам отказали в предоставлении страхового покрытия

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Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток - 2», передает russian.rt.com.Группа указала, что согласие страховать суда поставит клуб под угрозу из-за нарушения законов «О противодействии врагам США посредством санкций» и «О защите европейской энергетической безопасности». В связи с этим участникам клуба «рекомендуется оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream», сообщает lenta.ru.Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты работают над созданием коалиции с целью не допустить реализации «Северного потока - 2».