«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС» для полетов на МКС. Об этом сообщается Twitter-аккаунте госкорпорации.«Это не так. В "Роскосмосе" скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях "Союз МС" в 2021 году. Состав экипажей будет международным», — говорится в сообщении.Напомним, что об отказе НАСА приобретать место в «Союзе» для полета будущей весной ранее сообщили СМИ со ссылкой на годовой отчет «Роскосмоса»:«В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 года: в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации», — отмечается в документе.