Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой является попыткой властей Белоруссии сорвать работу организации. Об этом заявила Светлана Тихановская в Telegram-канале «Пул Первой».«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу координационного совета», — говорится в сообщении.Тихановская отметила, что подобные запугивания со стороны властей будут иметь обратный эффект и все больше людей начнут выходить на протестные акции.Напомним, что ранее издание Tut.by , что утром 7 сентября неизвестные в масках затолкнули Марию Колесникову в микроавтобус и увезли.