Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой
Россия и мир
Фото charter97.org
Исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой является попыткой властей Белоруссии сорвать работу организации. Об этом заявила Светлана Тихановская в Telegram-канале «Пул Первой».
«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу координационного совета», — говорится в сообщении.
Тихановская отметила, что подобные запугивания со стороны властей будут иметь обратный эффект и все больше людей начнут выходить на протестные акции.
Напомним, что ранее издание Tut.by , что утром 7 сентября неизвестные в масках затолкнули Марию Колесникову в микроавтобус и увезли.
«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу координационного совета», — говорится в сообщении.
Тихановская отметила, что подобные запугивания со стороны властей будут иметь обратный эффект и все больше людей начнут выходить на протестные акции.
Напомним, что ранее издание Tut.by , что утром 7 сентября неизвестные в масках затолкнули Марию Колесникову в микроавтобус и увезли.
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