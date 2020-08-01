Телеведущая Скабеева похвалила белорусских силовиков, избивающих протестующих

16:33 | 13.08.2020

Российская телеведущая Скабеева похвалила белорусский ОМОН, который в течение последих четырех дней избивает и расстреливает резиновыми пулями граждан страны. Свое мнение насчет действий силовиков она выразила в эфире передачи «60 минут» канала «Россия 1».



Она заявила, что «в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд». «А здесь пресекли практически за три дня», — указала телеведущая. В следующую минуту Скабеева поспешила добавить: «Мы, естественно, не поддерживаем полицейский произвол, но видно, что тактика, схема работает», передает «Росбалт».



Напомним, после того как власти объявили о победе на президентских выборах Лукашенко в стране начались акции протеста против сфальсифицированных результатов. На них силовики избивают граждан Белоруссии, расстреливают их резиновыми пулями, закидывают светошумовыми гранатами.

© «Вечерние ведомости»