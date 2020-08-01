По данным Минздрава, российская вакцина от COVID-19 сформирует иммунитет до 2 лет

15:33 | 11.08.2020

Пресс-служба Минздрава России заявила, что двукратная схема введения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет, сроком до двух лет, передает russian.rt.com.



«Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой). Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.



Ранее 11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

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