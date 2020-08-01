16:31 | 10.08.2020

Лукашенко обвинил иностранные государства в отключении интернета в Белоруссии во время выборов. Об этом он заявил на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает БЕЛТА.



«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения», — заявил Лукашенко.



9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В этот день в стране наблюдались проблемы с интернетом. После закрытия участков начались многотысячные акции протеста, в ходе которых силовики расстреливали граждан Белоруссии резиновыми пулями и закидывали свето-шумовыми гранатами. Были задержаны около 3 тыс. человек.

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