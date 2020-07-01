ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9% в годовом выражении

16:30 | 31.07.2020

ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Отмечается, что этот показатель стал рекордным, поскольку даже во времена Великой депрессии 1929-1939 годов ВВП так не сокращался за столь короткий промежуток времени.



При этом падение оказалось не таким глубоким, как его прогнозировали. Так, экономисты финансового агентства Dow Jones ожидали падения на 34,7%. Как отмечает iz.ru, в I квартале этого года ВВП Штатов снизился на 5%.

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