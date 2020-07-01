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16:30 | 31.07.2020

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9% в годовом выражении

ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Отмечается, что этот показатель стал рекордным, поскольку даже во времена Великой депрессии 1929-1939 годов ВВП так не сокращался за столь короткий промежуток времени.

При этом падение оказалось не таким глубоким, как его прогнозировали. Так, экономисты финансового агентства Dow Jones ожидали падения на 34,7%. Как отмечает iz.ru, в I квартале этого года ВВП Штатов снизился на 5%.

© «Вечерние ведомости»

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