В ФСБ заявили о ликвидации в Волгоградской области ячейки исламистов

13:25 | 31.07.2020

В Волгоградской области российские спецслужбы задержали предполагаемых организатора и пятерых членов ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает ФСБ. Против них возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».



В ведомстве отметили, что у задержанных обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, а также другие документы, подтверждающие их причастность к «Таблиги Джамаат».

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