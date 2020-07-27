Румыния перенесла празднование дня Победы над нацистской Германией с 9 на 8 мая

14:04 | 28.07.2020

Румынский парламент принял закон, который переносит празднование дня Победы над нацистской Германией с 9 на 8 мая. По словам депутата от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки, таким образом в Румынии будет исправлена «историческая двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату девятого мая как Советский Союз».



При этом остальные страны праздновали день Победы 8 мая, поскольку согласно акту капитуляции официально враждебные действия были прекращены 8 мая 1945 года в 23:01.

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