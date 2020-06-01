Гражданин США Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

16:36 | 15.06.2020

Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения. Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.



Уилан, ранее служивший в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. По словам адвоката, следствие считает, что Уилан занимался шпионажем в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну, передает «Интерфакс».

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