Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом COVID-19

12:59 | 8.05.2020

Коронавирусной инфекцией можно заразиться при ее попадании на волосы. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью «Пятому каналу».



Он рассказал, что коронавирус может сохраняться на волосах до трех дней. Чтобы избежать опасности заражения, вирусолог порекомендовал носить головной убор на улице, а дома его снимать. Кроме того, профессор напомнил о важности ношения защитных масок, отметив, что в малолюдных местах можно ограничиться социальной дистанцией в несколько метров, передает MK.ru.

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