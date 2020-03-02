В Москве несколько первоклассников получили ожоги глаз от кварцевой лампы

13:43 | 3.03.2020

В московской школе №1415 несколько первоклассников получили ожоги глаз, потому что в классе в присутствии детей включали ультрафиолетовую лампу. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.



Как сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы, 2 марта учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа. После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу. При этом педагог нарушила инструкцию, согласно которой могут использоваться только устройства закрытого типа.



В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. После обследования их отпустили домой, четыре ребенка уже вернулись к занятиям, передает РБК.

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