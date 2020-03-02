В 2019 году мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян

13:26 | 3.03.2020

Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян в 2019 году выросло в несколько раз и достигло нескольких тысяч в месяц. Об этом сообщают «Известия». По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, с этой проблемой столкнулись компании из разных сегментов: телеком-операторы, транспортные организации, розничные сети.



Внимание злоумышленников к этой сфере объясняется тем, что на программах лояльности в денежном эквиваленте находится около 50 миллиардов рублей и накопленные баллы можно легко монетизировать, в том числе, расплачиваться его бонусами за свои покупки.

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